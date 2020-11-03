الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

الأردن على موعد مع أول منخفض جوي الاربعاء

توضيح حول امكانية التوصية بعودة الحظر الشامل لمدة اسبوعين بالاردن

التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب كورونا

حقيقة اصابة كافة الشعب الاردني بكورونا خلال 6 اشهر

وزير التربية ينعى المعلم حامد أبو هلالة

قرار هام صادر عن بلدية الزرقاء بسبب كورونا

إجراءات حكومية ينتظرها الأردنيون بسبب تفشي كورونا

ارتياح أردني من الحملة الأمنية لتنفيذ أمر الدفاع 11

إعلان هام من وزارة العمل للعمال غير الأردنيين

المستقلة للانتخاب للوكيل : 24 ساعة لظهور نتائج الانتخابات - فيديو




الثلاثاء، 03-11-2020 01:31 م

إنقاذ 37 شخصا

تركيا .. انتشال جثة في غرق قارب سياحي

تركيا
إسطنبول


الوكيل الإخباري - قامت فرق الإغاثة في تركيا ، بانتشال جثة وإنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب سياحي قبالة منطقة "ألانيا" بولاية أنطاليا ، وفق وكالة الأناضول التركية للأنباء، استنادا إلى خفر السواحل.

اضافة اعلان

الحادث الذي وقع قبل ساعات استدعى تدخلا سريعا لفرق الإنقاذ، في سباق مع الزمن لتقديم المساعدة لعشرات المهددين بالغرق. 


وشهدت تركيا غرق قارب صيد قبالة إسطنبول كان على متنه 113 شخصا، في العاشر من شهر أكتوبر الماضي، وتمكنت فرق الإغاثة حينها من إنقاذ 111 شخصا، فيما توفي اثنان.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
دفا

مصر .. مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة بحريق مروع

Chicago_Police_AP

في أمريكا .. طالبت أختين بارتداء الكمامة فقتلتاها بـ27 طعنة! - صورة

3202026115924210907768

وفاة و6 إصابات بحادث تصادم في اربد

34822892-8877707-image-a-21_1603647226055

طفل عمره 3 سنوات ينتحر بالخطأ بحفل عيد ميلاده في أمريكا

5202031101019116073872

الدفاع المدني يتعامل مع 153 حريق خلال يوم

531a3654-7757-4326-8123-d7618fb9a853_16x9_1200x676

عراقية تواجه حكماً بالإعدام بعد إلقائها طفليها في نهر دجلة

أخبار متعلقة
غرق

مصرع شخصين بغرق قارب صيد في اسطنبول