تركيا .. انتشال جثة في غرق قارب سياحي

الوكيل الإخباري - قامت فرق الإغاثة في تركيا ، بانتشال جثة وإنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب سياحي قبالة منطقة "ألانيا" بولاية أنطاليا ، وفق وكالة الأناضول التركية للأنباء، استنادا إلى خفر السواحل.

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الحادث الذي وقع قبل ساعات استدعى تدخلا سريعا لفرق الإنقاذ، في سباق مع الزمن لتقديم المساعدة لعشرات المهددين بالغرق.



وشهدت تركيا غرق قارب صيد قبالة إسطنبول كان على متنه 113 شخصا، في العاشر من شهر أكتوبر الماضي، وتمكنت فرق الإغاثة حينها من إنقاذ 111 شخصا، فيما توفي اثنان.



المصدر : روسيا اليوم

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