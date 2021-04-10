تركيا .. مصرع سائح روسي وإصابة 26 بحادث حافلة

الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم القنصلية الروسية العامة في أنطاليا التركية اليوم السبت، عن مصرع سائح روسي وإصابة 26 آخرين في حادث حافلة وسط البلاد.



وقال المتحدث الروسي لوكالة "نوفوستي"، إنه وفقا للمعلومات الأولية التي تلقتها القنصلية ، فإن سائق الحافلة التي كان على متنها 32 سائحا روسيا، فقد السيطرة عليها في طريق متجمد بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى انقلاب الحافلة.

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وذكرت القنصلية أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ.

المصدر : روسيا اليوم