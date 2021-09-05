تركيا.. مصرع 6 أشخاص بحادث اصطدام قطار بحافلة صغيرة

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "ديميرورين" التركية بمصرع 6 أشخاص بحادث تصادم بين قطار نقل وحافلة صغيرة في شمال غرب البلاد.

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وأشارت الوكالة إلى أن "الحادث وقع عند معبر للسكك الحديدية في أرجين، بولاية تكيرداغ، حيث اصطدمت حافلة صغيرة تقل عمال مصنع بقطار متجه إلى جيركيزكوي القريبة في الساعة 8 صباحا بتوقيت البلاد"



وأظهرت صور المركبة المنكوبة مقلوبة على سطحها بجانب قضبان السكك الحديد.

المصدر : روسيا اليوم

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