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الثلاثاء، 01-02-2022 10:54 ص

تسرب الغاز يواصل حصد الأرواح بمصر.. مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة

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الوكيل الإخباري - لقي زوج وزوجته وأبناؤهما الخمسة مصرعهم اختناقا بسبب تسرب للغاز في شقتهم بمنطقة الشرابية شمالي القاهرة.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثث 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم بمنطقة الشرابية.

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وانتقلت قوة من الحماية المدنية وقوة من شرطة الشرابية إلى المكان، وبالفحص تبين اختناقهم نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهم.

وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البيان 

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