تسمم جماعي بين تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية بمصر

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "الوطن" المصرية بأن 30 تلميذا في مدرسة "صلاح الدين الأيوبي الابتدائية"، أصيبوا بتسمم داخل منطقة منشأة القناطر، وجرى نقلهم إلى مستشفى وردان لتلقي العلاج في مصر .
وبعد إخطار القوى الأمنية بالواقعة، توجه رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، المقدم إكرامي البطران، إلى المستشفى، حيث تبين أن التلاميذ في حالة إعياء وتم احتجازهم لتلقي العلاج في مصر .
وتواصل أجهزة الأمن المصري تحرياتها في الحادث، والاستماع لأقوال مدير المدرسة وأسر المصابين، لمعرفة أسباب التسمم، وعما إذا كان ناتجا عن الأطعمة التي تناولها التلاميذ، أم لا.
المصدر - روسيا اليوم
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