تسمم جماعي بين تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية بمصر

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "الوطن" المصرية بأن 30 تلميذا في مدرسة "صلاح الدين الأيوبي الابتدائية"، أصيبوا بتسمم داخل منطقة منشأة القناطر، وجرى نقلهم إلى مستشفى وردان لتلقي العلاج في مصر .



اضافة اعلان

وبعد إخطار القوى الأمنية بالواقعة، توجه رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، المقدم إكرامي البطران، إلى المستشفى، حيث تبين أن التلاميذ في حالة إعياء وتم احتجازهم لتلقي العلاج في مصر .





وتواصل أجهزة الأمن المصري تحرياتها في الحادث، والاستماع لأقوال مدير المدرسة وأسر المصابين، لمعرفة أسباب التسمم، وعما إذا كان ناتجا عن الأطعمة التي تناولها التلاميذ، أم لا.

المصدر - روسيا اليوم