تسمم جماعي يودي بحياة عائلة بكاملها في مصر

الوكيل الإخباري - يعاين فريق من النيابة العامة بمركز شبراخيت التابعة لنيابة جنوب دمنهور، جثث قاريء القران الشهير سيد احمد عيسى، وزوجته ونجله طبيب الأطفال بمستشفى شبراخيت العام الذي عثر عليهم داخل منزلهم جثث هامدة نتيجة حالة تسمم، جماعية ادت إلى وفاتهم، وإصابة 9 أشخاص من افراد الاسرة بحالات خطرة، وتم نقلهم إلى المستشفى .

اضافة اعلان

واسفر الحادث عن وفاة سيد احمد عيسى" 56 عاما"، فردوس محمد زايد 60 عاما ، دكتور محمد سيد احمد عيسى "38 عاما"، وجري التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة داخل منزلهم بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة







