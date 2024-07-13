تشوه مرعب لامرأة أمريكية لدغتها عناكب أثناء تنظيف منزلها

الوكيل الإخباري- كانت امرأة أمريكية تحاول تنظيف مخزن صغير في فناء منزلها بولاية أتلانتا حين هاجمتها مجموعة من العناكب البنية اللون ولدغتها في وجهها، لتفاجأ بألم شديد. وبعد أقل من يوم، تم نقلها إلى المستشفى بعد أن تورم وجهها وذراعاها وحلقها تمامًا، وتشوه وجهها بشكل مروع.

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وما زالت جيسيكا روج (44 عامًا) تحاول التعافي، بعد أن اتضح أن العناكب التي لدغتها شديدة السمية.



وظهرت روج في صور تكشف حجم الأذى البالغ الذي تعرضت له.



وتعاني روج من ندوب وطفح جلدي وبقع على عينها من اللدغات السامة، وقالت لصحيفة "ديلي ميل": "إن عيني هي ما يقلقني حقًا، إنها تؤلمني كثيرًا، لا أعرف ماذا سيحدث لعيني".



وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن العناكب البنية المنعزلة عادة ما تظل مختبئة في مناطق محمية، غير أنها أخطر مما هو متوقع. ويقتل السم الناتج عن لدغات تلك العناكب الأنسجة، مما يتسبب في حدوث آفات كبيرة تتطلب غالبًا علاجًا طبيًا.





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