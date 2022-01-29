تطورات في قضية نجل رجل الأعمال المصري محمد الهواري قاتل الطلاب الأربعة

الوكيل الإخباري - حكم القضاء المصري، اليوم، بالحبس 3 سنوات مع النفاذ لأربعة من محامي كريم الهواري، نجل رجل الأعمال المصري محمد الهواري، لاتهامهم بإتلاف الكاميرات.

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ووجَّهت محكمة جنح الشيخ زايد إلى المحامين تهمة انتحال صفة والشروع في الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث التصادم الذي وقع في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المتهم فيها موكلهما.



وكانت جهات التحقيق أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وواجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.



ونفي المتهمان، في التحقيقات، ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى مكان كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات.

البيان