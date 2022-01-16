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الأحد، 16-01-2022 04:03 م

تطورات قضية قاتل فرح في الكويت

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الوكيل الإخباري - اجلت محكمة الاستئناف في الكويت اليوم الطعن المقدم في القضية الثانية لقاتل «فرح أكبر»، بتهمة الخطف ووضع جهاز تتبع في مركبتها على الحكم الصادر بحبسه 15 سنة، وتغريمه 5 آلاف دينار إلى جلسة 30 يناير للاطلاع .

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وكان دفاع ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان، قد أكد في دفاعه توافر أركان جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 178 بحق المتهم، مبيناً أنه عمد إلى الترصد للمجني عليها بأن وضع جهازاً إلكترونياً في سيارتها لرصد تحركاتها ومعرفة أماكن وجودها وقد استطاع بهذه الطريقة معرفة مكان وجودها يوم الواقعة، فقام بالذهاب إلى مكان الواقعة، وانتظر في مكان قريب من موقع سيارتها، وما إن رآها وبمجرد صعودها إلى سيارتها حتى قام بفتح باب مركبتها عنوة.

 

 

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