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الخميس، 26-08-2021 09:43 ص

تفاصيل إعدام سفاح تشارلستون في أميركا

غاغا


الوكيل الإخباري - أقرت محكمة استئناف أمريكية يوم الأربعاء، حكم الإدانة والإعدام على رجلا يؤمن بتفوق العرق الأبيض وقتل 9 أشخاص من أصحاب البشرة السمراء بولاية ساوث كارولاينا في عام 2015.

وأصدرت محكمة الاستئناف، في الدائرة الرابعة الأمريكية والمكونة من 3 قضاة، حكما ضد ديلان روف، "سفاح تشارلستون"، الذي جادل بأنه غير مؤهل للمحاكمة وتمثيل نفسه وأن المحكمة الجزئية الأمريكية التي أدين فيها أساءت استخدام تقديرها. وفقا لسكاي نيوز.

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وكتب القضاة في رأيهم: لا يوجد تحليل دقيق للقوانين والسوابق يمكن أن يسلط الضوء على الرعب الكامل لما فعله روف"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وأضافوا: "جرائمه تؤهله لأقسى عقوبة يمكن أن يفرضها مجتمع عادل".


يشار إلى أنه في ديسمبر 2016، وجدت هيئة محلفين أن روف مذنب في 33 تهمة فيدرالية بإطلاق النار الجماعي . 



 

المصدر - البيان 

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