تفاصيل إلقاء أم جثة طفلتها في صندوق قمامة في مصر

الوكيل الاخباري- كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات تداول خبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “تعدي أم على كريمتها وإلقائها بصندوق القمامة” والإشارة خلاله لضبط الأم مرتكبة الواقعة.

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وقننت الأجهزة الأمنية إجراءاتها وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من مسؤول مقابر بدائرة القسم، بقيام كلِ من ربة منزل وشقيقها وتربى بدفن كريمة الأولى عمرها سنة ونصف بدون تصريح عقب سقوطها من شرفة سكنها لاختلال توازنها أثناء اللهو وعدم تمكنها من استخراج تصريح للوفاة لخلافات مع زوجها والد الطفلة وتم ضبطهم.

واستدعت الأجهزة الأمنية والد الطفلة واتهم المذكورين بالإهمال والتسبب في وفاة كريمته ودفنها بدون تصريح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يظهر خلاله صاحب الحساب المشار إليه حال قيامه بتناول كمية من الأقراص محاولًا الانتحار لكونه يعاني من مرض نفسي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه صيدلي مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، وبسؤاله قرر أنه يعاني من مرض نفسي اكتئاب ويعالج منه منذ فترة بسبب خلافات أسرية، وعلى إثر ذلك تناول جرعة زائدة من الأقراص المهدئة اعتقادا منه أنها تساعده على النوم، وحال شعوره ببعض الآلام توجه لإحدى المستشفيات، وتم عمل اللازم له وخرج عقب تحسن حالته الصحية، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القاهرة24





