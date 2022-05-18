الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

صندوق النقد: الإجراءات الحكومية حافظت على الاستقرار الاقتصادي في الأردن

روسيا تطرد 34 دبلوماسيا فرنسيا من أراضيها

الزراعة: طفيليات خارجية أدت لنفوق أسماك الكارب في وادي الأردن

231 ألف مسافر أردني في عيد الفطر .. تعرف على أبرز الوجهات

الحبس لطبيب بعد ارتكابه خطأ طبيا أدى للوفاة

طبيبة أسنان تخلع زوجها بسبب فستان الزفاف

اتفاق أردني عراقي حول تمويل مشروع المدينة الاقتصادية على حدود طريبيل

الهند: فيضانات تغرق أكثر من 1500 قرية في ولاية سام

السفير النرويجي: الاردن يملك نفوذا سياسيا أكبر مما يتوقع لبلد بحجمه

توضيح من الضمان حول احتساب الشمول لتصاريح العمل الحر

الأربعاء، 18-05-2022 11:34 ص

تفاصيل إلقاء أم جثة طفلتها في صندوق قمامة في مصر

image


الوكيل الاخباري- كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات تداول خبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “تعدي أم على كريمتها وإلقائها بصندوق القمامة” والإشارة خلاله لضبط الأم مرتكبة الواقعة.

اضافة اعلان

 

وقننت الأجهزة الأمنية إجراءاتها وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من مسؤول مقابر بدائرة القسم، بقيام كلِ من ربة منزل وشقيقها  وتربى بدفن كريمة الأولى عمرها سنة ونصف  بدون تصريح عقب سقوطها من شرفة سكنها لاختلال توازنها أثناء اللهو وعدم تمكنها من استخراج تصريح للوفاة لخلافات مع زوجها والد الطفلة وتم ضبطهم.

 

 واستدعت الأجهزة الأمنية والد الطفلة واتهم المذكورين بالإهمال والتسبب في وفاة كريمته ودفنها بدون تصريح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

وفي سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يظهر خلاله صاحب الحساب المشار إليه حال قيامه بتناول كمية من الأقراص محاولًا الانتحار لكونه يعاني من مرض نفسي.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه صيدلي مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، وبسؤاله قرر أنه يعاني من مرض نفسي اكتئاب ويعالج منه منذ فترة بسبب خلافات أسرية، وعلى إثر ذلك تناول جرعة زائدة من الأقراص المهدئة اعتقادا منه أنها تساعده على النوم، وحال شعوره ببعض الآلام توجه لإحدى المستشفيات، وتم عمل اللازم له وخرج عقب تحسن حالته الصحية، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

القاهرة24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
16-05-22-288279597

طبيبة أسنان تخلع زوجها بسبب فستان الزفاف

pic_73930

مصر.. تفاصيل القبض على نجل برلماني بعد ارتكابه جريمة مروعة

62824e3e4c59b71e9e3dc488

إندونيسيا.. مقتل 14 شخصا على الأقل بعد اصطدام حافلة بلوحة إعلانات

52022920828581371840

حريق مركبة قرب ميدان الحرمين في عمان

62822c354c59b75bb5358d62

مصر.. مصدر أمني يرد على خبر تعذيب متهم حتى الموت داخل قسم شرطة

16-05-22-488485112

سوداني ينهي حياته بطريقة مروعة

أخبار متعلقة
62822c354c59b75bb5358d62

مصر.. مصدر أمني يرد على خبر تعذيب متهم حتى الموت داخل قسم شرطة

16-05-22-488485112

سوداني ينهي حياته بطريقة مروعة

و

قطار أسوان ينهي حياة أسرة كاملة في مصر

201909261148104810

مصر: مصرع 3 أشخاص تحت عجلات قطار أثناء عبورهم السكة الحديد

image

مصر.. وفاة الضحية الثانية في حادث طريق بورسعيد دمياط المروع

image

جريمة غامضة.. مقتل رجل ستيني خنقا في مصر