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تفاصيل احراق جثة سيدة على يد شقيقها والقائها في سيل الزرقاء

الثلاثاء، 15-06-2021 09:56 م

تفاصيل احراق جثة سيدة على يد شقيقها والقائها في سيل الزرقاء

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ومنذ ايام وردت معلومات للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول اختفاء سيدة منذ 20 عاما وانه تدور شبهات حول حادثة اختفائها وانها قد تكون ضحية لجريمة قتل حيث شُكل على الفور فريق تحقيقي خاص من قسم بحث جنائي محافظة الزرقاء لمتابعة التحقيق وجمع المعلومات حول تلك السيدة وظروف اختفائها .

واضاف الناطق الاعلامي  ان فريق التحقيق باشر بجمع المعلومات حول تلك السيدة حيث لم يظهر وجود اي تعميم عنها لخروجها من المنزل وبعد التوجه لمنزل شقيقها اكد في بداية الامر انها هربت من المنزل قبل 20 عاما ولا يعرفون عنها اية معلومات منذ تلك الفترة .

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واكد الناطق الاعلامي انه بالتوسع بالتحقيق والاستماع لشهادات عدد من الاشخاص وجمع المعلومات بات لدى المحققين مؤشرات حول تعرضها لجريمة قتل ، وقادت التحقيقات  لحصر الاشتباه بشقيقها وبالتحقيق معه اعترف بأنه وقبل 20 عاما دخل على شقيقته ووجدها قد قامت بضرب نفسها بواسطة اداة راضة وكانت متوفاة، حيث قام بحملها واحراق الجثة والقائها في سيل الزرقاء بعد ذلك ، وتم ابلاغ مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بالقضية واحالة القضية اليه والذي قرر توقيفه في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.

 




 

 


 

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