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الخميس، 23-12-2021 11:00 ص

تفاصيل الحادث المروع لمعلمة في السعودية ووفاة ابنتيها - صورة

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الوكيل الإخباري -  فقدت معلمة القرآن نسرين نوفل إبنتيها إثر تعرضها وابنتيها وقريبات لها لحادث مفجع.

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وكشف مقطع فيديو تفاصيل الحادث المؤلم، الذي أصيبت فيه معلمة القرآن الكريم نسرين النوفل واثنتين من قريباتها، وفقدت فيه ابنتيها جنى ولين.

ووفق صحيفة سبق فإن الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة حيث كانت تسير المعلمة وبناتها واثنتين من قريباتها جوار مركبات متوقفة على الرصيف، وبشكل مفاجئ انحرفت المركبة لتتجه وترتطم بمركبة متوقفة جوار الطريق ثم بالمعلمة وبناتها، وانحرفت بعدها لتصطدم بالأشجار.

ووفقاً للمعلومات لاتزال المعلمة نسرين وقريباتها يخضعن للرعاية الطبية في قسم العناية الفائقة.


وكان هاشتاق " #نسرين_النوفل " وصل الترند في السعودية، وسط دعوات لها بالشفاء العاجل؛ حيث شارك في الترند طالبات وزميلات معلمة القرآن الكريم " نسرين النوفل "، وأمهات الطالبات، متحدثين عن طيب أخلاقها، وحسن تعاملها ومحبة الطالبات لها، وحرصها على تعليم الطالبات واهتمامها بمصلى المدرسة.

 


 

المصدر - البيان 

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