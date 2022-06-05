تفاصيل انتحال 7 أشخاص لصفة رجال شرطة والتعدي على شخص في مصر

الوكيل الاخباري- تعرض شاب ، للاعتداء من 7 أشخاص انتحلوا صفة رجال الشرطة، وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب وسط الشارع، بعد توجيه تهمة السرقة له بمدينة العبور في مصر.

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وقال المجني عليه إنه تعرض للتعدي الوحشي على يد مجموعة من الأشخاص في وضح النهار ووسط الشارع بعد زعمهم أنهم قوة من رجال شرطة.



وأضاف الشاب أن المتهمين انتحلوا صفة رجال الشرطة، واصحبوه معهم بالقوة، وتعدوا عليه بالضرب باستخدام كرباج سوداني، حيث تعرض لإصابات بالغة بجسده، عبارة عن سحجات وجروح وكدمات في أنحاء متفرقة.



وتابع أنه لم يكن على دراية بهوية هؤلاء الأشخاص،وبعد ذلك علم أن هؤلاء هم جيرانه بنفس المنطقة، أرادوا الانتقام منه لوجود بعض الخلافات بينهم.



كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة العبور، بلاغًا من أحد المستشفيات تفيد باستقبال الشخص المعتدى عليه، مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبين أن الـ7 أشخاص اعتدوا بالضرب بـ الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية على المذكور ووالدته، وأحدثوا به إصابات سطحية، وحرر المجني عليه محضرًا بقسم الشرطة، اتهم فيه الأشخاص بالتعدي عليه منتحلين صفة رجال شرطة.

القاهرة 24