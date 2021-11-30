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الثلاثاء، 30-11-2021 04:09 م

تفاصيل تعدي طالب على مدرس في مصر

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الوكيل الإخباري - اعتدى طالب مصري في الصف الثاني الإعدادي في مدرسة المكمورة الإعدادية المشتركة بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، على معلم في المدرسة، بعدما نهر المدرس الطالب لقيامه بمعاكسة فتاة أمام المدرسة.

وتلقت الجهات الأمنية المصرية بلاغاً من معلم عمره 57 سنة، في مدرسة المكمورة الإعدادية بقيام أحد الطلاب بالتعدي عليه بالضرب والسب أمام المدرسة التي يعمل بها، وفقا للمصري اليوم.

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وأكد شهود عيان حدوث حالة من الهرج والمرج أثناء قيام الطالب بالتعدي على المدرس، وسُمعت صرخات الطالبات وتجمع المعلمين وأمسكوا بالطالب المذكور حتى أتت الشرطة في مصر .

 

وتبين من الانتقال والفحص قيام الطالب 15 سنة، طالب في الصف الثاني الإعدادي في ذات المدرسة، بالتعدي بالضرب على المدرس المذكور وإصابته بسحجة في الذقن، وذلك على خلفية معاكسة الطالب لإحدى الطالبات أمام المدرسة وتدخل المدرس لمنعه في مصر .

 

م ضبط الطالب المشكو في حقه واصطحابه إلى ديوان قسم الشرطة، واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، ولم يؤثر الحادث على سير العملية التعليمية، وأُخطرت مديرية التربية والتعليم لاتخاذ اللازم في مصر .

 

المصدر- البيان 

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