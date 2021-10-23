السبت 23-10-2021
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السبت، 23-10-2021 02:52 م

تفاصيل جديدة حول وفاة 3 اشخاص بحريق مطعم في عمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت فرق الإطفاء والإسعاف اليوم السبت مع حريق شب داخل أحد المطاعم بالقرب من الجامعة الأردنية .
 
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إنه نتج عن الحريق وفاة ثلاثة أشخاص .

وأوضح المصدر أن سبب الحريق تسرب غاز من إحدى الإسطوانات في المطعم أدى لاشتعال النيران بشكل كبير ، حيث كانت الإسطوانة قريبة من الفرن المخصص لإعداد المعجنات .

وبيّن المصدر أنه ومع بدء انتشار النيران ، لم يستطع من بداخل المطعم الخروج بفعل قوة النيران ، ما أدى لوفاة 3 منهم اختناقا.

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