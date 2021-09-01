الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

استقرار أسعار النفط عالمياً

التربية لـ برنامج الوكيل : نحو 91.3 % نسبة متلقي اللقاح بين الكوادر التعليمية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مفخختين

النقل البري لـ برنامج الوكيل : الكمامة أساسية في وسائل النقل العام

بدء تنفيذ أمر الدفاع 32 بشأن عمل غير متلقي اللقاح من القطاع الخاص

إدارة الأزمات: لا تترك ثغرة

الأردنيون يعبرون عن سعادتهم بعودة الطلبة إلى المدارس

وزير التعليم العالي: ضرورة تطوير الخطط الدراسية في الجامعات

استمرار العمل بالحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام

الأربعاء، 01-09-2021 09:24 ص

تفاصيل جديدة يكشفها أقارب طفل المحلة في مصر

656565


الوكيل الإخباري - كشف أقارب طفل المحلة الذي تمكنت قوات الأمن في مصر من إعادته لأهله بعد خطفه، تفاصيل جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام على مدار اليومين الماضيين.

وعاد زياد البحيري الذي عرف إعلاميا باسم طفل المحلة إلى أهله سالما، بعد 24 ساعة من انتشار مقطع فيديو صادم لخطفه من يد أمه داخل متجر والده، على طريق سريع بمحافظة الغربية، فيما ألقي القبض على المتهمين الثلاثة بخطفه.

اضافة اعلان


ونفى محمود البحيري، أحد أقارب الطفل، ما نشر في وسائل الإعلام عن علاقة عم زياد بأفراد العصابة، مشيرا إلى أن هذه المعلومات "عارية تماما عن الصحة". وفقا لسكاي نيوز.


وأضاف البحيري، عندما وقع الحادث وعلم عمه بالأمر، أخذ سيارته الخاصة وانطلق خلف أفراد العصابة في محاولة لإنقاذ نجل شقيقه، لكن لم يستطيع اللحاق بهم.


كما أكد أن أسرة الطفل لم تتلق أي اتصال هاتفي من أفراد العصابة لطلب فدية، مشيرا أنه "لا يعلم شيئا عن أنهم طلبوا مليوني جنيه".


وتباشر نيابة المحلة التحقيقات مع أسرة الطفل زياد عقب تحريره من قبضة 3 متهمين، احتجزوه داخل منزل مهجور.


وأكد المتهمون خلال التحقيقات أنهم خططوا لخطف الطفل وطلب فدية بقيمة مليوني جنيه، وأنهم كانوا على علم بأن عائلته ثرية.


وأضافوا أنهم راقبوا منزل زياد عدة أيام، وتيقنوا من أنه يذهب مع والدته كل صباح لفتح محل والده، قبل أن ينفذوا جريمتهم.


كما قال المتهمون إنهم فوجئوا بتصوير السيارة التي سرقوها لتنفيذ الجريمة عن طريق كاميرات المراقبة، على طريق قريب من المنزل المستأجر لإخفاء الطفل فيه.


وأضافوا أنهم استأجروا منزلا تحت الإنشاء في مدخل قرية السجاعية لاحتجاز الطفل.


وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث عن الواقعة.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هجوم-اسد-1582171499-0

أم في كاليفورنيا تنقذ ابنها من هجوم أسد باستخدام يديها العاريتين

160972

جريمة مروعة.. ضابط في القوات السورية يفجر طبيبا

شرط

مصر.. غرق ضابط خلال البحث عن جثة مجهولة

612cd37f4236047d2c4ebd37

تطورات جديدة في جريمة قتل فتاة المول التي هزت مصر

image (1)

شاهد ...تفاصيل خطف طفل من أحضان أمه في مصر

8202127144448870551319

وفاة طفلة بصعقة كهربائية في الزرقاء

أخبار متعلقة
image (1)

شاهد ...تفاصيل خطف طفل من أحضان أمه في مصر