تفاصيل جريمة سوهاج.. أم تسمم أطفالها الثلاثة

الوكيل الإخباري- كشفت تحقيقات تجريها النيابة العامة في محافظة سوهاج جنوبي القاهرة عن كواليس جريمة مروعة ارتكبتها سيدة قتلت أطفالها الثلاثة بالسم، انتقاما من والدهم الذي انفصلت عنه وحاولت تضليل العدالة لمدة شهر لإخفاء جريمتها.



وفق سجلات مديرية أمن سوهاج، فقد تلقى قسم شرطة ثان سوهاج إخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي يوم 16 يونيو الماضي باستقبال قسم الطوارئ لثلاثة أطفال أشقاء مصابين بهبوط حاد في الدورة الدموية والاشتباه في تسممهم نتيجة وجبة غذائية ما نتج عنه وفاتهم.

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وبحضور رجال الشرطة للمستشفى تبين أن الأطفال هم ريم حمدي (8 سنوات) وشقيقتها بسمة (7 سنوات) وشقيقهما أمين (6 سنوات)، وترافقهم والدتهم شريهان فتحي، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوبي سوهاج.



تفاصيل الجريمة

الشرطة سألت الأم فقالت إنها اصطحبت أطفالها في نزهة وتناولوا وجبة وعصائر ومثلجات ويبدو أن ذلك سبب لهم مضاعفات بسبب معاناتهم من مرض السكري.



وحسب مصدر أمني قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الأم التي تعمل موظفة بالوحدة المحلية لمدينة المنشأة في سوهاج كانت في حالة انهيار تام وتبكي طوال الوقت حزنا على موت أطفالها لدرجة لم يتم الاشتباه فيها.



ولكن فجأة حضر والد الأطفال واتهم الأم بأنها قتلت أطفاله انتقاما منه بسبب انفصاله عنها منذ فترة وجيزة.



المصدر أوضح أنه تم اخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بتشريح جثث الأطفال الثلاثة لبيان سبب وفاتهم، وصرف الأب والأم لحين ورود نتيجة التشريح.

وبعد أيام صدر تقرير الطب الشرعي الذي أكد وفاة الأطفال نتيجة تناولهم مادة سامة داخل وجبة طعام.



النيابة كلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة فتوصل رجال المباحث إلى أن الأم تركت منزل الزوجية وذهبت لأهلها وأقامت مؤخرا دعوى خلع ضد زوجها والد الأطفال بسبب خلافات بينهما ورفضه تطليقها، وحينما علم بذلك أخذ منها الأطفال ولكن الأهالي من الطرفين توصلوا لاتفاق بينهما أن الأم هي من ترغب في الطلاق والأب يرغب في الاحتفاظ بالأطفال ولكن من حق الأم أن تراهم وتأخذهم نهاية كل أسبوع للمبيت معها.

سكاي نيوز عربية