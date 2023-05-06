السبت 06-05-2023
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السبت، 06-05-2023 01:05 م

تفاصيل جريمة مروعة في الكويت

زيادة-معدلات-الجريمة (1)


الوكيل الإخباري- وقعت جريمة مروعة في منطقة السالمية بمحافظة حولي الكويتية، صباح الخميس، حيث تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا عن انتحار شخص ألقى بنفسه من علو، واتضح أن المنتحر شخص من الجنسية الهندية وكان يقطن في العمارة ذاتها.

وكشفت صحيفة "الراي" الكويتية بإقدام مسعف من الجنسية الهندية على قتل زوجته الممرضة بالسكين، قبل أن ينتحر ملقيا بنفسه من أعلى البناء الذي يقطن به.

كما كشفت تحريات المباحث أن المنتحر أقدم على قتل زوجته التي تعمل ممرضة وهي من نفس الجنسية الهندية، وأغلق باب الشقة ثم صعد أعلى العقار، وألقى بنفسه منتحرا، وأن توقيت ما بين ارتكاب الجريمة والانتحار متقارب، حسب ما ذكره مصدر أمني للصحيفة.

وكانت شقة المنتحر مغلقة، وبعد فتحها اكتشف رجال الأمن وجود امرأة، غارقة في دمائها، وعلى رقبتها إصابة بليغة وبجوارها أداة الجريمة ‏"ساطور"، وفقا لصحيفة "الأنباء".

وبسؤال جيران الزوجين، أكدوا أنهم سمعوا أصوات مشاجرة قبل الواقعة، وكشفوا عن وجود العديد من المشاكل والخلافات التي تجمعهما منذ فترة، حسب ما أوضحه مصدر أمني للصحيفة.

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