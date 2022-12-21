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الأربعاء، 21-12-2022 03:06 م

تفاصيل جريمة مروعة لشخص اشعل النار بمركبة في السعودية

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الوكيل الإخباري-هزت جريمة إحراق مركبة ووفاة قائدها بسبب إشعال المركبة وهو داخلها، مشاعر السعوديين الذين استنكروا مثل هذه الجريمة المروعة، في حين ألقت شرطة محافظة جدة القبض على شخص لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرا بذلك.

وفي التفاصيل أوضحت مديرية الأمن العام السعودية أن إجراءات الاستدلال كشفت عن وجود خلاف سابق بين الجاني والضحية، وقالت: جرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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