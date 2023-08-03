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الخميس، 03-08-2023 10:11 ص

تفاصيل جريمة هزت اليمن

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الوكيل الإخباري- في جريمة مروعة هزت مدينة عدن في اليمن، اقتحم شاب محل ملابس داخل مركز تجاري وقام بقتل زميلته  بعدة طعنات بالخنجر.

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ووفقًا للتقارير، ، كان دافع الجريمة هو الحب من طرف واحد، حيث لم تبادله الفتاة نفس المشاعر مما دفعه للانتقام بالعنف الشديد.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يُظهر الفتاة القتيلة وهي تحاول الهرب من الجاني خلف الملابس المعروضة في المحل، لكنه لم يتوانَ عن مهاجمتها وطعنها عدة مرات في وجهها وظهرها بوحشية، مما أدى إلى وفاتها.

تمكنت السلطات الأمنية من التوصل إلى هوية الجاني وإلقاء القبض عليه بعد هروبه من مسرح الجريمة. وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

 

المصدر : تحت المجهر


 




 

 


 

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