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الخميس، 03-11-2022 06:28 ص

تفاصيل حادثة وفاة طالبة داخل مدرستها في لبنان

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الوكيل الاخباري - توفيت طالبة لبنانية في المرحلة الثانوية، اليوم الأربعاء، تبلغ من العمر 16 عاما، وذلك من جراء انهيار جزئي لسقف المدرسة.

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ووقعت الحادثة في مدرسة "الأمريكان" الرسمية المختلطة، في حي جبل محسن في مدينة طرابلس، شمالي البلاد، مما أدى إلى وفاة، ماغي محمود، وإصابة عدد من التلاميذ بجروح.


وعلى الفور هرعت فرق الإسعاف إلى المكان لمعالجة الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات، في حين ضربت القوى الأمنية طوقاً حول المدرسة، وفقا لقناة الحرة.


وسببت الحادثة حالة غضب شديدة في صفوف سكان المنطقة، وأهالي الطلاب الذين طالبوا بمحاسبة المسؤول عن الإهمال.


الغضب نفسه انعكس على وسائل التواصل الاجتماعي التي ضجت بالحادثة، وتناقل روادها صور الضحية ومقاطع مصورة للحظة الانهيار، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الواقع.


وسجل خارج المدرسة حالة غضب شديدة في صفوف أهالي المنطقة وأهالي الطلاب الذين طالبوا بمحاسبة المسؤول عن الإهمال.

 

البيان


 




 

 


 

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