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الخميس، 28-04-2022 09:49 ص

تفاصيل دهس 3 عاملات بالخطأ على يد صيدلانية داخل مستشفى في مصر

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الوكيل الإخباري - أصيبت 3 عاملات بمستشفى بمصر بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم بعد أن صدمتهم سيارة تقودها صيدلانية داخل ساحة المستشفى.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 عاملات بإصابات مختلفة، صدمتهن سيارة تقودها صيدلانية داخل ساحة المستشفى التخصصي.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي 3 عاملات بالمستشفى مصابات بإصابات مختلفة، وتم نقل اثنتين إلى قسم جراحة العظام وأخرى إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى. 

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قال أحمد عادل محمد، نجل أمال محمد حسن، إحدى العاملات المصابات في حادث الدهس، إن والدته أثناء تكليفها بالعمل من خلال نقل بعض الأوراق من الموظفين بالمستشفى التي تعمل بها وأثناء عودتها فوجئت بصيدلانية تعمل بالمستشفى تدهسها بسيارتها مع اثنتين من العاملات الأخريات كن في مكان الحادث أمام المستشفى. مشيرًا إلى أن الطبيبة اختلط عليها الأمر أثناء القيادة بعدم تقدير للموقف، فبدلًا من الضغط على قابح الفرامل تم الضغط على البنزين الأمر الذي تسبب في دهسهن بقوة. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأضاف نجل المصابة أمل محمد إن والدته نقلت إلى العناية المركزة بالمستشفى، وبعد عمل أشعة مقطعية على المخ اكتشف الأطباء أن النزيف لم يتوقف وتم تجهيزها لإجراء جراحة لسحب النزيف من على المخ، وعقب الانتهاء من عملية سحب النزيف تم نقلها إلى العناية المركزة مرة أخرى، لافتًا إلى أن الأطباء أكدوا خضوعها لعملية جراحية أخرى بفقرات العمود الفقري فور استقرار حالتها مؤكدًا عدم استقرار حالتها الصحية حتى الآن.

البيان 

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