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الإثنين، 08-07-2024 06:43 ص

تفاصيل زفاف يتحول لمأتم في القاهرة

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد، بسقوط سيارة كانت تقل عروسين في نهر النيل بالطريق الدائري تجاه المعادي بالقاهرة.

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وقال موقع "المصري اليوم" نقلا عن شهود عيان، إن الحادث أسفر عن مصرع العروسين، وجار البحث عن مفقودين في المياه.


وبدوره قال موقع "صدى البلد" إن قوات الإنقاذ النهري، نجحت باستخراج جثة ومصاب في حادث سقوط سيارة زفاف عروسين في مياه نهر النيل، ولا يزال البحث جاريا عن باقي الضحايا.


وذكر موقع "اليوم السابع" أن غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من طوارئ الصحة بسقوط سيارة بداخلها أشخاص من أعلى الدائري في نهر النيل نطاق المعادي.


وأضاف الموقع: "على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة العروسين وسائق، وجرى نقلهم إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة".


 




 

 


 

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