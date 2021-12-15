تفاصيل صادمة حول جريمة قتل مريم في عمان - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شهدت المملكة جريمة قتل بشعة، حيث أقدم أحد الأشخاص على قتل الشابة مريم وهي من جنسية عربية .



في حين أكد والد الفتاة أن المرحومة تقدمت في وقت سابق بشكوى للاجهزة الامنية تفيد بتلقيها تهديدات من القاتل نفسه.



وروى والد الفتاة تفاصيل الجريمة في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة النشامى ، حيث أكد أن القاتل سبق له وأن تقدم لخطبة ابنته أكثر من مرة، حيث تم رفضه من قبل العائلة .



وقال والد مريم إن الشاب بقي يزعج مريم ويراقبها لأيام طويلة، وكان يعرف موعد ذهابها إلى الكلية وعودتها، ومواعيد ذهابها إلى العمل ومغادرتها، ليواصل مطاردته لها .



كما، أكد أنه ذهب وقدم شكوى للأجهزة الأمنية بحق الشاب القاتل، حيث حاول الاعتداء عليه في إحدى المرات .



وعن يوم الجريمة قال والد الفتاة ان الأجهزة الأمنية أخبرته أن مريم تعرضت للطعن ولقيت حتفها .



وقال إن المغدورة تلقت نحو 15 طعنة في كل من الصدر والرقبة والظهر، حيث عثر عليها مضرجة بالدماء .



وطالب والد مريم من القضاء بإنزال أشد عقوبة عليه حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة البشعة في المملكة .



بدوره قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عن تفاصيل الجريمة إن بلاغاً ورد بتعرض فتاة من جنسية عربية للطعن من قبل مجهول وأثناء وجودها بمنطقة الاشرفية وما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.



وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات في القضية وجمع المعلومات حُددت هوية القاتل الذي تبين أنه توارى عن الأنظار منذ ارتكابه للجريمة.



وأكد أنه وفي مساء اليوم الثاني تم تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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