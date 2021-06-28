الإثنين 28-06-2021
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الإثنين، 28-06-2021 06:06 م

تفاصيل صادمة حول مقتل طفل على يد والديه بعمان

الامن



 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عن حادثة مقتل طفل في السابعة من العمر بعد ان اسعف للمستشفى امس، حيث تبين تعرض الطفل للضرب والحرق عن طريق سكب المياه الساخنة عليه من قبل والده ووالدته بالتبني والقي القبض عليهما وجرى تحويلهما للمدعي العام الذي قرر توقيفهما عن تهمة القتل العمد .اضافة اعلان


واضاف الناطق الاعلامي ان جرى كذلك عن طريق ادارة حماية الاسرة والأحداث ارسال ثلاثة اطفال اشقاء للطفل المتوفى (وجميعهم من جنسية اجنبية ومتبنين ) الى المستشفى وفحصهم وتبين ان احدهم كذلك قد تعرض للضرب وتم تقديم العلاج اللازم  .

فيما جرى فتح ملف دراسة اجتماعية للاطفال الثلاثة والاحتفاظ بهم باحدى دور الرعاية لحمايتهم والحفاظ عليهم وضمان عدم تعرضهم للاذى مستقبلا .

 




 

 


 

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