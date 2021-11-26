الجمعة 26-11-2021
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الجمعة، 26-11-2021 01:36 م

تفاصيل طعن طفلة حتى الموت في ليفربول

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الوكيل الاخباري- أعلنت الشرطة البريطانية إن ، آفا وايت، البالغة من العمر 12 عاما، تعرضت، مساء يوم أمس الخميس، للطعن حتى الموت في وسط مدينة ليفربول بشمال غرب إنجلترا.

وقد تم القبض على أربعة صبية، يبلغ اثنان منهم 13 عاما، والآخران 14 و15 عاما، للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل.

وتعتقد الشرطة أن آفا وأصدقاءها الصبية قد دخلوا في جدال كلامي، أدى إلى الاعتداء على آفا "مما تسبب في إصابات كارثية قاتلة لها" وهرب الجناة.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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