الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 03:51 م

تفاصيل غريبة في حادثة القبض على لص في مصر

شرطة أمريكا


الوكيل الإخباري - نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل سقوط ما وصفته بـ"أغبى حرامي في مصر"، بعدما قام أحد الأشخاص بسرقة هاتف تاجر في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

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وبعدما قام السارق بسرقة الهاتف نشر صورته بابتسامة بلهاء على صفحة ضحيته عبر فيسبوك، حيث أصر اللص على استكمال مخططه بخطوات أكثر إثارة للاستغراب، ليسقط في قبضة الأمن بمحافظة أسيوط أثناء محاولته بيع الهاتف الذي سرقه.


ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فقد تصرف اللص على طريقة فيلم "غبي منه فيه"، بعدما استولى على الهاتف المحمول، حيث صور نفسه وزوايا وجهه، ثم نشر مجموعة الصور على حساب فيسبوك الخاص بالتاجر المجني عليه، والمحمل على هاتفه المسروق، ليتم تداول الصور على نطاق واسع.


وتمكن اللص من سرقة الهاتف بعدما غلب النعاس الضحية في أحد الأماكن، فانتهز الفرصة، واستولى على المحفظة الخاصة بالضحية، وبداخلها مبلغ 3 آلاف جنيه، فضلا عن الهاتف المحمول.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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