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الإثنين، 15-11-2021 07:47 م

تفاصيل قيام مسن بحرق ابن أخته بالبنزين بسبب 20 جنيه في مصر - صورة

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الوكيل الإخباري - رغم مرور أسبوع كامل على واقعة قيام مسن بإلقاء البنزين على نجل شقيقه وإشعال النيران في جسده أمام المارة بمنطقة حدائق القبة، فأن المجني عليه مازال يخضع للرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات في مصر.

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وقالت شقيقة المجني عليه إن حالة شقيقها حرجة ويخضع للرعاية الطبية داخل العناية المركزة بعد إصابته بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بسبب قيام عمها بسكب البنزين على وجه وجسد شقيقها وإشعال النيران به، قائلًة «الأطباء قالوا ادعوله لأن حالته حرجة».

وأضافت شقيقة المجني عليه، أن الأسرة تعيش في حالة حزن وقلق على نجلهم منذ يوم الواقعة، خاصة أن الحروق في جسد شقيقها بالغة ويحاول الأطباء إنقاذه ومعالجته داخل المستشفى في مصر .

 

وكشفت شقيقة المجني عليه، أن السبب وراء ارتكاب المتهم للواقعة، أن شقيقها لديه محل في العقار الذي يقطن به عمها، وقبل الواقعة بحوالي 24 ساعة، طلب عمها من أبن أخيه أن يعطيه 20 جنيهًا لصيانة العقار، فأجابه شقيقها بأنه سيعطيه برغم أنه ليس من قاطني العقار، وعندما رد عليه عمه بطريقة ليست لائقة أخبره بأنه لن يعطيه شيئًا.


وأوضحت أن عمها أحضر البنزين، وفي صباح اليوم التالي، كسر يافطة المحل في غياب شقيقها على حسب قولها، وعندما أخبروه الجيران حضر على الفور وأحضر هاتفه لتصوير قيام عمه بتكسير يافطة المحل، فأحضر عمه بنزين وقام بسكبه على جسد الضحية وأشعل به النيران على مرأى ومسمع من الأهالي، وأسرع الأهالي وحملوه إلى أحد المستشفيات محاولين إنقاذه، وجرى ضبط عمها وتحرير محضر بالواقعة.

 

وردت إشارة إلى قسم شرطة حدائق القبة المصرية من إحدى المستشفيات تفيد وصول أحمد 43 سنة، مصاب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وعقب الفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عم المجنى عليه البالغ من العمر 70 عامًا بسبب خلافات بينهما، وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر رقم 11425 جنح حدائق القبة، وأمرت جهات التحقيق بتجديد حبس المتهم 15 يومًَا على ذمة التحقيقات في مصر . 


المصدر - البيان 

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