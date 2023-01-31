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الثلاثاء، 31-01-2023 01:05 م

تفاصيل مؤثرة لوفاة شاب سعودي بعد فقدانه في أمريكا

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الوكيل الإخباري- أعلن الشاب السعودي بدر فلاح العنزي، وفاة شقيقه الشاب عبدالرحمن العنزي، الذي كان مفقوداً في كليفلاند بالولايات المتحدة منذ فجر يوم الجمعة الماضي.

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وكشف أحد أقرباء الفقيد أن "العنزي" توفى غرقاً في بحيرة في مدينة كليفلاند .وسيتم نقل الجثمان بعد انهاء الاجراءات .


وكان الفقيد "عبدالرحمن" متزوج ولديه أطفال وهو موظف حكومي في السعودية ، غادر مرافقًا مع أخيه الأكبر "بندر" للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاثة أشهر تقريبًا وخرج مساء يوم الخميس 27 يناير الماضي مع قريب له لتناول العشاء في أحد المطاعم، وأثناء عودتهم توقف "عبدالرحمن" للذهاب لدورة المياه خلفها بحيرة وترك جميع أغراضه الشخصية بالسيارة من ضمنها الهاتف، ثم استأذن لعدة دقائق؛ لكنه تأخر ثم اختفى دون أثر.


وأُعلن عن فقدانه منذ فجر الجمعة الساعة 2:30، في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية قبل ان يُعلن شقيقه اليوم عن وفاته .

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