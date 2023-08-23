الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

الذهب يصعد عالمياً وترقب لمسار أسعار الفائدة الأمريكية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

ضبط حافلة نقل طلاب منتهية الترخيص منذ 5 سنوات

طلبة "الشامل" ينهون اليوم امتحاناتهم النظرية

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الصحة النيابية تناقش قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

الاحتلال يقتحم أريحا ويوقف مركبات الفلسطينيين

الأربعاء، 23-08-2023 07:14 ص

تفاصيل مؤلمة .. طفلة في مصر رقدت بجوار جثة أمها 6 أيام

ك


الوكيل الاخباري - مأساة إنسانية شهدتها مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في مصر، بعد أن عثر الأهالي على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تعيش بجوار جثة والدتها المتوفاة منذ 6 أيام.

اضافة اعلان


فقد اكتشف الجيران الطفلة، بعدما سمعوا أنينها من شدة الجوع والعطش.
فأبلغوا الأمن لافتين إلى أنهم سمعوا صراخ الطفلة بشكل مستمر من داخل منزلها، فيما حاولوا التواصل مع الأم دون تلقي أي رد منها.


كما طرقوا باب الشقة فلم يستجب لهم أحد، ما جعلهم يعتقدون أن الطفلة محبوسة في الشقة.


اعتقدت أنها نائمة
وعلى الفور وصلت قوة أمنية إلى المكان، وتمكنت من دخول الشقة، وكانت المفاجأة حيث عثر على الطفلة بجوار أمها المتوفية، وتبدو عليها علامات الإعياء الشديد.


كما ظهرت جروح على يديها من جراء قضمها بسبب الجوع والعطش.


وتبين من التحريات وتقرير الطب الشرعي أن الأم وتدعى إيمان تبلغ من العمر 31 عاما من مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ وتوفيت قبل 6 أيام كاملة.


فيما بقيت جثتها داخل المنزل، طيلة هذه المدة ولم تستطع الطفلة الصغيرة التي تعيش مع والدتها بمفردها أن تفعل شيئا حيث كانت تعتقد أنها نائمة.
وقررت السلطات إيداع جثة الأم مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف الجهات المعنية.


كما تم نقل الصغيرة إلى المستشفى بعدما ظهرت عليها علامات الإرهاق، لتقديم العناية الطبية والدعم النفسي.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسعاف مصر3

بسبب والدهم .. تفاصيل مفجعة شهدتها عائلة مصرية في القاهرة

00

البرازيل .. حادث أودى بحياة مشجعي كرة قدم أثناء عودتهم من مباراة

LYNXMPEJ7I07G_L

فروا من الفيضانات فالتهمتهم النيران.. نهاية مأساوية لـ7 أطفال في الكونغو

علم مصر

لحظات مؤلمة شهدها شارع عام بمصر .. شخص ينهي حياة طليقته بهذه الطريقة

480806_8_1692447884

شاعر فلسطيني ينهي حياته بقنبلة.. ويترك رسالة مؤثرة

image

شاهد لقطات من سقوط سائح سعودي من الطابق السادس في فرنسا

أخبار متعلقة
اسعاف مصر3

بصورة بشعة .. شخص ينهي حياة عائلة شقيقته في مصر لهذا السبب

١١

عشرات المصابين بحادث سير في دولة عربية

٥

تفاصيل وفاة شاب خلال حفل خطوبته في مصر

م

بينهم رضيع.. مأساة عائلة واحد مكونة من 5 أشخاص تهز مصر