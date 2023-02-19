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الأحد، 19-02-2023 11:56 ص

تفاصيل مصرع ربة منزل و2 من أبنائها داخل شقتهم بالإسكندرية

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الوكيل الإخباري- لقيت ربة منزل واثنان من أبنائها مصرعهم داخل شقتهم بحي كرموز بمحافظة الإسكندرية، نتيجة إصابتهم باختناق تسريب الغاز، ما أدى إلى وفاتهم، وكشفت معاينة جهات التحقيق أن مجرى الغاز اتضح تهالكه ووجود مشكلة فنية به، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

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وتبين أنه خلال عودة الأب إلى منزله فوجئ بوفاة زوجته واثنين من أبنائه، وانبعاث رائحة قوية للغاز، كما تبين من معاينة الجثامين عدم وجود أي إصابات ظاهرية على الجثث، وسلامة جميع المنافذ، واتضح أن السخان موجود في المطبخ وحالته الفنية متهالكة جداً.

وفي بداية فبراير الجاري، شهدت منطقة الشرابية (أحد أحياء شمال القاهرة) وفاة أسرة بسبب الغاز، إذ أنهى تسرب غاز حياة أب (مدير مدرسة - 58 عاماً)، وزوجته (ربة منزل)، وأبنائهما الخمسة، بعدما استنشقوا الغاز أثناء نومهم دون أن يشعروا به، ما أدى إلى وفاتهم جميعاً في مشهد مأساوي مؤلم، وكأن لسان حالهم يقول «معاً إلى الأبد في الحياة والموت».


وتحفظ رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار محل الواقعة لكشف الملابسات، كما استمع رجال المباحث لشهود العيان والجيران قاطني العقار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن سبب مصرع الضحايا غاز السخان، وتبين من التحريات أن السخان اشتعل نظراً لطول فترة استخدامه، ما أدى إلى تلف مفتاح فصل الغاز الأوتوماتيكي، ما أدى إلى تسرب الغاز وأسفر عن وفاة الضحايا.

 

عكاظ 

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