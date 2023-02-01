تفاصيل مفجعة لوفاة 3 أطفال احتراقاً أثناء نومهم في رومانيا

الوكيل الإخباري- توفي ثلاثة أطفال أشقاء (2 و3 و6 سنوات) أثناء نومهم، جراء حريق قوي اجتاح منزلهم في القطاع الخامس بالعاصمة الرومانية بوخارست، بينما انتابت والدتهم حالة من الصدمة والذهول جراء المأساة التي لحقت بها.

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وذكرت وسائل إعلام رومانية بينها قناة «بي 1» أن المعلومات الأولى تشير إلى أن الحريق اندلع في منطقة السرير الذي كان ينام عليه الأطفال الثلاثة، وربما كانت أمهم قد وضعت مصدر حرارة بجوارهم لتدفئتهم خلال الطقس البارد، لكن هذا المصدر قد تسبب في اندلاع الحريق.





ومن جانبها، تشعر والدة الأطفال الثلاثة بالصدمة وتعيش حالياً أوقاتاً عصيبة تحت الرعاية الطبية، وقال أحد أقاربها إنه تم وضع الأم المصدومة في سيارة شرطة حتى لا ترى عملية نقل الصغار من المنزل بعد موتهم.



وأضاف بحسب ما نقلت عنه موقع «أنتينا»: «أمهم في حالة صدمة، يمكنك أن تقول إنها لا تعرف ما تقوله، تصرخ وتتدحرج كما لو كانت تعذب نفسها».



وأشار إلى أن المرأة كانت تعيش مع أطفالها بمفردهم في منزلهم المستأجر، بينما الأب لم يكن موجوداً لأنه كان في ألمانيا حيث يعمل من أجل توفير نفقات معيشتهم.



وبينما تحاول السلطات الرومانية تحديد السبب الدقيق للحريق، تم نقل جثث الأطفال إلى معهد الطب الشرعي تمهيداً لدفنهم لاحقاً.





عكاظ

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