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الإثنين، 20-02-2023 08:34 ص

تفاصيل موجعة .. مأساة ريان المغربي تتكرر في مصر

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الوكيل الإخباري - أسفرت 8 ساعات من المحاولات لإخراج طفل علق في بئر الصرف الصحي العميقة، بقرية كفر الغاب الجديد بمحافظة دمياط المصرية، عن نهاية حزينة.

وسقط الطفل عماد البالغ من العمر 6 سنوات، في أحد مصارف الصرف الصحي بقرية كفور الغاب بدمياط، شمالي مصر.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن قوة أمنية تحركت على الفور برفقة رجال الحماية المدنية والإسعاف، بعد تلقيها بلاغا بالحادثة.


وكثفت القوة عمليات البحث لانتشال الطفل في محاولة لإنقاذه، واستخدمت معدات ثقيلة للحفر في الموقع، بالإضافة إلى آلات لسحب المياه، إلا أن عماد توفي قبل وصوله إلى المستشفى القريب من موقع الحادث.


ونقل موقع "اليوم السابع" عن شهود عيان قولهم، إن الطفل سقط في بئر الصرف الصحي أثناء مروره بأحد الطرقات داخل القرية.


وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة، واستدعت النيابة العامة لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية الأخرى.


وأعادت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة للأذهان ما حصل للطفل ريان في المغرب، والذي كان قد سقط في بئر عميق، واستخرجت جثته بعد محاولات حثيثة استمرت وقتا طويلا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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