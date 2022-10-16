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الأحد، 16-10-2022 10:21 ص

تفحم جثث أم وأطفالها الثلاثة في حريق بالكونغو الديمقراطية

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الوكيل الإخباري - عُثر على جثث متفحّمة لأمّ وأطفالها الثلاثة جرّاء حريق التهم عشرات المنازل في مدينة بوكافو في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

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وقال ديو كوراسا، وهو رئيس حيّ نيالوكيمبا الشعبي "لقي أربعة أشخاص حتفهم في حريق حصل ليل الجمعة السبت في جادّة هوا بورا في حيّ نيالوكيمبا في بلدة اباندا".

 

وأضاف "وقع الحريق عند قرابة الساعة 22,00" قرب مقبرة روزيزي، فيما كان "الضحايا نائمين".


ولفت كوراسا إلى أن "النيران اندلعت من منزل مبني من ألواح خشبية، قبل أن تمتدّ إلى عشرات المنازل الأخرى"، متابعًا "الضحايا هم زوجة عسكري مناوب في إقليم موينغا وأطفالها الثلاثة".


وتمّ إنقاذ طفليْن آخرين من العائلة نفسها "بصعوبة من قبل السكان الذين تدخلوا في وقت متأخر قليلًا".


وأكّد أن "جثث الضحايا دُفنت للتو بأمر من قائد المنطقة العسكرية الثالثة والثلاثين الذي أرسل وفدًا إلى الموقع".


ورجّح السكان أن يكون قد اندلع الحريق من موقد غير مطفأ ومتروك قرب مولد كهرباء.

 

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