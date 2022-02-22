تقتل ضرتها بطعنة رغم وفاة زوجهما في الجزائر

الوكيل الإخباري - قدمت سيدة تقطن بلدة جواب في بلدية بني سليمان بولاية المدية الجزائرية، على إنهاء حياة ضرتها، بطعنتها بآلة حادة.

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وتم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث في مستشفى بني سليمان بالمدية.

كما فتحت مصالح الدرك الوطني في ولاية المدية تحقيقا حول القضية.

ونشب بين الضحية، والتي تبلغ من العمر 70 سنة، والقاتلة “54 سنة”، شجار انتهى بطعن الأخيرة للضحية، طعنة قاتلة.



وتقيم الضحية والمشتبه فيها، في نفس المسكن، مع العالم أن زوجهما متوفي.

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