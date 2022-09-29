الخميس 29-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

أجور جديدة لعدد من مسارات باص عمّان بعضها مجاني

هل يتأثر الأردن بارتفاع أسعار الغاز المسال في أوروبا ؟؟ خبير يوضح

الأردن الأول عربيًا في حجم التحسن في مؤشر الخدمات الإلكترونية

ارتفاع قيمة الصادرات الأردنية إلى روسيا وأوكرانيا خلال 7 أشهر

السفيرة البريطانية تلتقي في اربد طلبة وممثلين عن المجتمع المحلي

انقلاب شاحنة عصير على طريق عمان - البحر الميت - فيديو وصور

الإضراب الشامل يعم جنين حداداً على أرواح الشهداء

الغش وهدر المال العام لـ 7 متهمين بقضية شارع السَّلط

الكويت: بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة

الخميس، 29-09-2022 01:20 م

تقرير الطب الشرعي يكشف السبب المباشر لوفاة طفل داخل مدرسة في مكة المكرمة

900x450_uploads,2022,08,19,afb3d11c83


الوكيل الإخباري-أكد التقرير الطبي الصادر من مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، أن سبب وفاة طفل بعمر 8 سنوات، هو نزيف داخلي شديد بالمخ مفاجئ، أدى إلى توقف القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية.


وكانت أسرة الطفل الذي تعرَّض للسقوط أرضًا داخل مدرسة بمكة المكرمة قد تسلمت جثمانه قبل نحو أسبوعَيْن، والصلاة عليه بالمسجد الحرام، ودفنه بمقبرة المعلاة.

اضافة اعلان


وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد فتحت تحقيقًا موسعًا قبل نحو أكثر من أسبوعين حول وفاة طالب، تعرَّض للسقوط أرضًا داخل مدرسة بمكة المكرمة، وتم نقله من قِبل الهلال الأحمر إلى مستشفى حراء العام، الذي أحاله إلى مستشفى النور التخصصي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.


وتعود التفاصيل، كما رواها ذوو الطالب البالغ من العمر 8 سنوات: "أنهم تلقوا اتصالاً من المدرسة الواقعة بحي العمرة مفاده أن ابنهم تم نقله إلى مستشفى حراء العام، وحالته خطيرة؛ بحجة أنه سقط أرضًا داخل الفصل بالمدرسة دون سبب.


وعند وصول ذويه إلى المستشفى قرر الأطباء تحويله إلى مستشفى النور من أثر الإصابة التي تعرَّض لها حيث لفظ أنفاسه. وقد تم تدوين أسباب الوفاة بنزيف بالمخ شديد مفاجئ، وتوقُّف القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية.


وطالب ذوو الطالب حينها وزارة التعليم بفتح ملف تحقيق، وتشكيل لجنة عاجلة من التعليم، والرجوع إلى كاميرات المدرسة؛ للتأكد والوقوف على أسباب وفاة ابنهم.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
29788_large

سوريا .. رجل يقتل ابنه ثم ينتحر

image

لص بريطاني يبلغ عن نفسه في برنامج إخباري

8Px026zzffibuoT8tR4PCZmjgRqxHbL2tXoRzhdi

آخر رسالة لرجل استنجد بجيرانه قبل قتله في مصر

141294Image1

واقعة مروعة في الهند .. أسرة تعيش مع جثة محنطة لمدة 18 شهرا

2018_6_14_11_17_46_195

بسبب توك توك .. رجل يقتل آخر في مصر

image (2)

17 قتيلاً بحريق مطعم في الصين

أخبار متعلقة
4526133

ثعابين وفئران تتساقط من سقف مدرسة في أمريكا

866275_image_1

فأر يفترس وجه طفل في انجلترا

2019_12_31_17_49_8_184

إنقاذ طفل هندي ابتلع جسما لا يخطر على البال

10841461-292077461

أمريكا .. وفاة طفلة في حادث مأساوي بعد أن نامت والدتها أثناء القيادة

2018031101080686

وفاة رجل لحظة الحكم عليه بالاعدام في مصر

QxfqMY7IdNyV915ZWmUOFarURNZ0WjCRB7PJMQqP

شاورما تودي بحياة شخص في الهند