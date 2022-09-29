تقرير الطب الشرعي يكشف السبب المباشر لوفاة طفل داخل مدرسة في مكة المكرمة

الوكيل الإخباري-أكد التقرير الطبي الصادر من مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، أن سبب وفاة طفل بعمر 8 سنوات، هو نزيف داخلي شديد بالمخ مفاجئ، أدى إلى توقف القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية.





وكانت أسرة الطفل الذي تعرَّض للسقوط أرضًا داخل مدرسة بمكة المكرمة قد تسلمت جثمانه قبل نحو أسبوعَيْن، والصلاة عليه بالمسجد الحرام، ودفنه بمقبرة المعلاة.

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وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد فتحت تحقيقًا موسعًا قبل نحو أكثر من أسبوعين حول وفاة طالب، تعرَّض للسقوط أرضًا داخل مدرسة بمكة المكرمة، وتم نقله من قِبل الهلال الأحمر إلى مستشفى حراء العام، الذي أحاله إلى مستشفى النور التخصصي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.



وتعود التفاصيل، كما رواها ذوو الطالب البالغ من العمر 8 سنوات: "أنهم تلقوا اتصالاً من المدرسة الواقعة بحي العمرة مفاده أن ابنهم تم نقله إلى مستشفى حراء العام، وحالته خطيرة؛ بحجة أنه سقط أرضًا داخل الفصل بالمدرسة دون سبب.



وعند وصول ذويه إلى المستشفى قرر الأطباء تحويله إلى مستشفى النور من أثر الإصابة التي تعرَّض لها حيث لفظ أنفاسه. وقد تم تدوين أسباب الوفاة بنزيف بالمخ شديد مفاجئ، وتوقُّف القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية.



وطالب ذوو الطالب حينها وزارة التعليم بفتح ملف تحقيق، وتشكيل لجنة عاجلة من التعليم، والرجوع إلى كاميرات المدرسة؛ للتأكد والوقوف على أسباب وفاة ابنهم.

البيان

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