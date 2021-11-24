تلميذ يقتل زميله طعناً خلال مشاجرة في اليابان

الوكيل الإخباري - أقدم تلميذ ياباني على قتل زميله طعناً في مشاجرة بينهما صباح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة "كيودو" للأنباء.



وخلال ذلك قام أحد هؤلاء المراهقين بطعن زميله بسكين، وهو في حالة حرجة في المستشفى.

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ولاحقا أشارت الوكالة، إلى المصاب فارق الحياة بسبب الجروح التي أصيب بها.



وأكدت وكالة الأنباء، أن الشرطة تمكنت من اعتقال التلميذ الجاني، ويجري استجوابه لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

المصدر - البيان