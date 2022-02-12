الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 04:25 م

تلميذ يقتل والديه وشقيقه بسبب درجاته في إسبانيا

image (6)


الوكيل الإخباري - قتل صبي (15 عاماً) والديه وشقيقه الأصغر في إسبانيا، بعد شجار بسبب درجاته السيئة في المدرسة.

اضافة اعلان

 

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم، إن الصبي أطلق النار على والدته، من بندقية صيد والده، في منزل الأسرة، في منطقة (الجودا)، بالقرب من منطقة اليكانتي، الثلاثاء الماضي، قبل أن يقتل شقيقه (10 سنوات).

 

وعندما عاد والده بعد ذلك بساعتين قتله الصبي، وقام الصبي بجرّ الجثث إلى كوخ مجاور، طبقاً لما ذكره متحدث باسم الشرطة.

وأقام الصبي (15 عاماً) في المنزل ثلاثة أيام، حتى جاءت عمتان لزيارته أمس، فاعترف لهما بكل شيء، طبقا لما ذكرته صحيفة «دياريو ليفانت».


وذكرت تقارير أن الوالدين قطعا الإنترنت عن ابنهما بسبب أدائه السيئ في المدرسة.


غير أن الشرطة لم تؤكد تلك التفاصيل، قائلةً إن التحقيق ما زال مستمراً.


وذكرت الشرطة أنه تم وضع الصبي رهن الاعتقال واعترف بالجرائم.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (5)

مأساة طفل عراقي جرفته السيول

image (4)

وفاة طفل جزائري شنقاً

image (3)

القضاء المصري يصدر أسرع حكم في قضية هزت مصر

78-011343-people-displaced-california-wildfires-3

مصر.. اشتعال النيران 20 مرة في منزل وصاحبه يستغيث

406a8ca6-baac-46f7-9a79-820d886bfe5c_16x9_1200x676

مزقت جسد زوجها وأحرقته في بورتسودان

62066fdd4c59b70b2420737a

مصر.. الإعدام لقاتل ارتكب جريمة بشعة ليلة زفافه

أخبار متعلقة
image

فلوريدا..أب ينشر صورة سيلفي أخيرة مع طفليه ثم يقتلهما وينتحر

News-P-630519-637800043419966007-800x549

الكويت .. انهى حياة صديقه دهسا بعد مشاجرة بينهما

image

التفاصيل الكاملة حول مقتل بطلة العالم لكرة السرعة في مصر

61e6bbb34236046456504673

مصر ..شخص يقتل صديقه بطريقة مروعة

54-20-800x549

جريمة مروعة في العراق.. أب يقتل ابنته وأمها وجدتها

5435968931639640607

مصر.. وفاة طالبة جامعية في ظروف غامضة