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الثلاثاء، 18-01-2022 10:06 ص

تمساح يلتهم طفلة إندونيسية وأختها تحاول تخليصها

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول إندونيسي اليوم الثلاثاء إن تمساحا هاجم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات وقتلها بينما كانت تسير بطريق على ضفة نهر مع شقيقتها الكبرى في إقليم سومطرة الغربية.

وكانت الشقيقتان تسيران في طريق العودة إلى المنزل بعد استحمامهما فى نهر باتانج ماسانج بمنطقة أجام صباح الاثنين عندما هاجم التمساح الفتاة الصغرى، وفقا لما ذكرته وكالة أسنيدي المحلية للبحث والإنقاذ.

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وقالت الوكالة إن الشقيقة الكبرى حاولت إخراج الفتاة من فم التمساح لكن المحاولة باءت بالفشل.

 

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