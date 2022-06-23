تنزانيا .. قرد يختطف رضيعاً ويقتله

الوكيل الإخباري-توفي طفل رضيع يبلغ من العمر شهرا واحدا في تنزانيا بعد أن خطفه قرد من والدته بعدما اقتحم منزلهما مع مجموعة من القرود، في قرية موامغونغو بالقرب من حديقة غومبي نيشن في غرب البلاد.



وقال مسؤول المنطقة أن الطفل مات بعد أن حاول القرويون استخدام القوة لإنقاذه، مبينا أن الأم صرخت طلبا للمساعدة وهرع القرويون إلى منزلها لإنقاذ الرضيع، "لكن رد فعل الحيوانات كان عدوانيا، مما أدى إلى إصابة الطفل في رأسه ورقبته وتوفي فيما بعد أثناء تلقيه العلاج".



وحثت الجهات الأمنية في البلاد الأفراد على توخي اليقظة والحذر تجاه عبور القرود من الحديقة الوطنية.



ومن المعروف أن حوادث الحيوانات البرية الكبيرة مثل الأفيال وغيرها والتي تتعدى على أراضي القرى القريبة من المتنزهات تتكرر وتؤدي إلى بعض الوفيات أحيانا.

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