تنفيذ حكم الإعدام بحق سعودي بمدينة الدمام

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بأحد الجناة بالمنطقة الشرقية تعزيزا، بعد تأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا .



وقالت الداخلية السعودية في بيان لها اليوم الاثنين: "أقدم مكي بن كاظم آل عبيد، سعودي الجنسية، بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وارتكابه عددا من جرائم السرقة والسطو، وإتلاف ممتلكات عامة، وترويجه لحبوب الكبتاغون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم" في السعودية .

اضافة اعلان

وأشار البيان إلى أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني، اليوم الاثنين، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية".



المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة