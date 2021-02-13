توفوا جوعا وعطشا .. العثور على 8 جثث لعائلة سودانية في الصحراء الليبية - صور

الوكيل الاخباري - كشف مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة في ليبيا، إبراهيم بالحسن تفاصيل العثور على 8 جثث لسودانيين الجنسية فُقد الاتصال بهم لأكثر من خمسة أشهر في الصحراء الليبية قرب الحدود السودانية الليبية.

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وقال بالحسن ، إن الجثث تعود لمقيمين سودانيين في ليبيا كانوا في زيارة لدولة السودان، وفقدوا في الصحراء أثناء عودتهم إلى ليبيا بحسب المعطيات الأولية، وتم البحث عليهم مطولاً الفترة الماضية ولكن دون جدوى.



وأوضح بالحسن، أن الأجهزة الامنية تلقت بلاغاً بالخصوص وتم ابلاغ جهاز الإسعاف والطوارئ الذي انتقل إلى عين المكان، لانتشال الجثث ونقلها إلى مستشفى عطية الكاسح بالمدينة، وباشرت الاجهزة الامنية التحقيقات على الفور.

وأضافوا أنه تم العثور على وصية مؤثرة في سيارة العائلة، حيث نشرتها نيابة الكفرة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت،والتي جاء فيها:"إلى من يجد هذه الورقة، هذا رقم أخي محمد سيف الدين.. أستودعكم الله، وسامحوني أنني لم أصل أمي إليكم، بابا وناصر أحبكما، ادعوا لنا بالرحمة، واهدونا قرآنًا، واعملوا لنا سبيل موتة هنا".

وأشار بالحسن إلى أنه، تم العثور على بطاقة شخصية لسيدة ليبية تدعى منى امحمد بالقاسم الفقي من مواليد 1996 مستخرجة من غوط الشعال بطرابلس، وبطاقة شخصية لشقيقها يدعى بالقاسم، ولكن لا وجود لجثث لليبيين بحسب التحقيقات الأولية.















المصدر : سبوتنك



