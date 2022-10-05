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الأربعاء، 05-10-2022 06:50 ص

توقيف صيدلانية تسببت بوفاة طفلتين في مصر

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الوكيل الاخباري - أوقفت السلطات المصرية صيدلانية وعاملين لديها بعد أن تسبب دواء أعطته لطفلتين بوفاتهما.

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وأمر النائب العام المصري بإيقاف الصيدلانية بعد اتهامها بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارا تسبب في وفاتهما في مينا البصل بالإسكندرية، فيما جاء ايقاف العاملين بسبب مزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص.


كان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده وفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية.


وذكرت التحقيقات أن الصيدلانية حقنت الطفلتين بحقنة بديلة للدواء في الوصفة الأصلية دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، ما أدى لإصابتهما بإعياء شديد نقلتا على إثره إلى المستشفى حيث تم الإعلان عن وفاتهما هناك.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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