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السبت، 09-10-2021 12:39 م

توقيف 3 اشقاء احتجزوا شقيقتهم 9 سنوات بمعاونة طليقها في الكويت

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الوكيل الإخباري  - أمرت محكمة الجنايات في الكويت بسجن 3 أشقاء على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم باحتجاز شقيقتهم بمعاونة طليقها أكثر من 9 سنوات في منزل الأسرة.

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واستطاعت الشابة الكويتية إبلاغ المباحث  في الكويت عن حالتها التي أصبحت في عهدة القضاء، الذي يستمر في النظر باللوائح والإثباتات المقدمة أمامه.

وبحسب صحيفة "الانباء الكويتية" ترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام المجني عليها بإبلاغ خادمة، تتردد عليها، بتعرضها للحجز من قبل ذويها إثر خلافات معهم، مبينة أنهم وضعوها داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل الأسرة في إحدى مناطق محافظة الفروانية، طالبة منها الإبلاغ عن معاناتها.


وقامت الخادمة بإبلاغ إحدى المحاميات بالواقعة، فقامت المحامية بتقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام بما تعرضت له الفتاة، وعلى الفور قامت النيابة بتكليف وزارة الداخلية بالتحري.


وبالتأكد من الواقعة، استصدرت النيابة إذنا بمداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وتم ضبط أشقائها وشقيقاتها وتحريك دعوى جزائية بحقهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسكن لها.


وأمرت المحكمة الكويتية ، بإخلاء سبيل 3 متهمات بكفالة 20 ألف دينار لكل منهن، وهن شقيقات المجني عليها،وإرجاء الدعوى إلى "الخميس" المقبل الموافق 14 أكتوبر الجاري.

 

المصدر - البيان 

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