السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 12:29 م

تونس..خمسيني يضرم النار في نفسه

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الوكيل الإخباري - قالت إذاعة محلية تونسية إن خمسينيا أضرم النار في نفسه في محاولة للانتحار لم تتحدد أسبابها بعد.

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ونقلت إذاعة "موزاييك" عن المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، أن كهلاً في نهاية العقد الخامس من عمره، تعرض لحروق من الدرجة الثانية والثالثة، ما فرض خضوعه إلى التنفس الاصطناعي لإنقاذه، بعد إقدامه، مساء يوم الخميس، على إضرام النّار في جسده.

وأشار الشعباني إلى أنّه تم نقله إلى مستشفى الحروق البليغة لمواصلة العلاج، دون أن تُعرف أسباب الكهل الانتحار، حتى الآن.

 

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