تونس .. رجل يقتل زوجته وطفله اثناء نومهما بأبشع الطرق

الوكيل الإخباري - تجرّد رجل تونسي من كل مشاعر الإنسانية حين أقدم أمس على قتل زوجته وابنته حرقاً خلال نومهما، بعدما سكب البنزين داخل غرفتهما وأضرم النار فيها.



ووفقاً للتحقيقات الجارية، توفيت الزوجة (60 عاماً) متأثرةً بالحروق التي لحقت بها رغم محاولة إسعافها، بينما لا تزال الابنة تخضع للعلاج داخل المستشفى، في حين تم اعتقال الزوج بعد تسليمه نفسه للسلطات الأمنية واعترافه بارتكاب الجريمة.



وتأتي هذه الحادثة في بلدة بوحجلة من محافظة القيروان، بعد أسبوع من جريمة مماثلة شهدتها محافظة سوسة، راحت ضحيتها امرأة حامل (30 عاماً) على يد زوجها، بعدما قتلها خنقاً بسبب خلاف عائلي.

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عكاظ





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