ثعبان يقتل طفلة سعودية في منزلها - صورة

الوكيل الإخباري - توفيت طفلة بسبب لدغة من ثعبان تسلسل إلى داخل منزلها في مدينة أبها بالسعودية.



ولم تعرف الطفلة السعودية تمارا عبدالرحمن ذات الـ6 سنوات، أن حياتها سوف تتوقف بلدغة ثعبان تسلسل إلى داخل المنزل، وترصد لها في دورة المياه، حتى قام بلدغها، ونقلت على إثرها إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، وأدى تدهور حالتها الصحية إلى نقلها للعناية المركزة في حالة حرجة، حتى لقيت حتفها عصر الأربعاء.

اضافة اعلان



وقال والد الطفلة تمارا بصوت حزين باكيا، "الثعبان كان يترصد لابنتي في دورة المياه بمنزلنا، ونظراً لصغر عمر الطفلة لم تنتبه إلى وجوده في المرحاض، حتى أصيبت بلدغة منه، وسط ذهول الأسرة التي لم تتوقع وجود مثل هذه الحيوانات داخل دورة المياه، خصوصاً أننا نسكن في مدينة أبها". وفقا للعربية نت.



وأكمل والدها سرد الواقعة: "بشكل عاجل تم نقل الطفلة للمستشفى، وتم استقبالها وإسعافها، لكن لم يمهلها القدر ولقيت حتفها على الرغم من تلقيها الرعاية الطبية ومرورها بظروف صحية صعبة".



وختم حديثه بنبرات الأسى والحزن على ابنته تمارا التي بدأت رحلتها الدراسية بكل سعادة، فقال: "أنا مؤمن بالله وراضٍ بكل ما يكتبه الله لنا".





المصدر - البيان