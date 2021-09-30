الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

بلعاوي لـ الوكيل: لا يسمح لمرضى تسمم الدم بأخذ لقاح كورونا

السماح لفئة عمرية بأداء العمرة بشرط

العثور على غريق سد الملك طلال

شكوى من انقطاع المياه في طبربور والوزارة تتابع

محافظ العاصمة لـ الوكيل : لجنة محايدة لحسم مصير العمارة المتصدعة

فرع ضمان إربد يحصل على شهادة الآيزو للسنة الثالثة على التوالي

الخصاونة: تسريع وتيرة ايصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان

الامن يحذر من المخالفات الخطرة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

السير لـ الوكيل : مخالفات القيادة بطريقة متهورة والاستعراضية تتابع بشكل حثيث

الخميس، 30-09-2021 10:44 ص

ثعبان يقتل طفلة سعودية في منزلها - صورة

1043021825_0_107_1281_800_1000x541_80_0_0_c5f767f5000236840af0275cbf2e2864


الوكيل الإخباري - توفيت طفلة بسبب لدغة من ثعبان تسلسل إلى داخل منزلها في مدينة أبها بالسعودية.

ولم تعرف الطفلة السعودية تمارا عبدالرحمن ذات الـ6 سنوات، أن حياتها سوف تتوقف بلدغة ثعبان تسلسل إلى داخل المنزل، وترصد لها في دورة المياه، حتى قام بلدغها، ونقلت على إثرها إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، وأدى تدهور حالتها الصحية إلى نقلها للعناية المركزة في حالة حرجة، حتى لقيت حتفها عصر الأربعاء.

اضافة اعلان


وقال والد الطفلة تمارا بصوت حزين باكيا، "الثعبان كان يترصد لابنتي في دورة المياه بمنزلنا، ونظراً لصغر عمر الطفلة لم تنتبه إلى وجوده في المرحاض، حتى أصيبت بلدغة منه، وسط ذهول الأسرة التي لم تتوقع وجود مثل هذه الحيوانات داخل دورة المياه، خصوصاً أننا نسكن في مدينة أبها". وفقا للعربية نت.


وأكمل والدها سرد الواقعة: "بشكل عاجل تم نقل الطفلة للمستشفى، وتم استقبالها وإسعافها، لكن لم يمهلها القدر ولقيت حتفها على الرغم من تلقيها الرعاية الطبية ومرورها بظروف صحية صعبة".


وختم حديثه بنبرات الأسى والحزن على ابنته تمارا التي بدأت رحلتها الدراسية بكل سعادة، فقال: "أنا مؤمن بالله وراضٍ بكل ما يكتبه الله لنا".


 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202125163318209677963

وفاة وإصابة بحادث سير في الزرقاء

5994ff6a7b5d5

باكستان.. 5 ضحايا و20 جريحا بحادث اصطدام حافلة ركاب ومقطورة

سءشسءء

عارضة أزياء مصرية قتلت زوجها وشوهت اعضاءه وأكلت ضلوعه - صورة

9202125214120543714435

إصابة شخصين في مشاجرة جماعية بعمان

dead-man

في حادثة غريبة .. العثور على جثة معلمة تحت كومة أوراق في لندن

f

الاعدام لأربعيني قتل والده وشارك بقتل زوجة ابيه الحامل

أخبار متعلقة
resize-1-3-674x470

حقنة خاطئة من طبيب بيطري تودي بحياة طفلة مصرية - صورة