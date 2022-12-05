ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين في انزلاق للتربة بكولومبيا

الوكيل الإخباري-لقي ثلاثة أشخاص على الأقلّ مصرعهم، فيما حوصر نحو 20 آخرون في انزلاق للتربة في شمال غرب كولومبيا، الأحد، وفق ما أعلنت السلطات، في وقتٍ يُحاول عناصر الإنقاذ انتشال ناجين.



وكتب الرئيس غوستافو بيترو على تويتر: "أنقذ تسعة أشخاص، ولقي ثلاثة مصرعهم، ونعتقد أنّ أكثر من 20 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين.. إنّها مأساة".

وحصل انزلاق التربة في منطقة جبليّة معزولة تابعة لبلديّة بويبلو ريكو، وفقًا للدفاع المدني. ويبحث عشرات العناصر عن ركّاب درّاجة ناريّة وحافلة خدمة عامّة حوصِروا من جرّاء انزلاق التربة.

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وانتشل عمّال الإنقاذ فتاة توفّيت قبل وصولها إلى المستشفى، كانت تبلغ من العمر 7 سنوات حسب السلطات.



ومنذ بداية أغسطس، تعيش البلاد "كارثة وطنيّة" بسبب أسوأ موسم أمطار منذ 40 عامًا، حسب الحكومة.



وأودت الأمطار بحياة 271 شخصًا وأدّت إلى تضرّر 700 ألف آخرين العام الماضي.



البيان

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