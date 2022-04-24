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الأحد، 24-04-2022 07:37 ص

جثة تثير الغموض بأحد فنادق المغرب

جثه


الوكيل الإخباري - أثارت جثة شاب ثلاثيني داخل أحد الفنادق في المغرب الغموض حولها.

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وشرعت الشرطة المغربية بمدينة تيزنيت، أمس، في التحقيق حول الواقعة الغريبة، حسبما أفاد موقع "هسبريس" الإخباري.


وعُثر على الجثة داخل غرفته بالفندق، في حين ظلت أسباب الوفاة مجهولة.
وانتقل إلى الفندق محل الواقعة ممثلون عن مختلف المصالح الأمنية، معززين بالشرطة العلمية التي أشرفت على توجيه الجثة نحو مستودع الأموات بمستشفى تزنيت.


وسيتم التشريح الطبي للجثة تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة، للوصول إلى حقيقة الملابسات والحيثيات المحيطة بالحادث.

 

البيان


 




 

 


 

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